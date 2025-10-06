En noviembre, se instalarán cámaras de velocidad en la Circunvalación Oeste

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial también instaló cámaras que toman el no uso del cinturón y el uso del celular, en algunos puntos críticos de la ciudad. Además, se colocarán cuatro tótems, uno en cada zona, que captarán las velocidades y los datos de los vehículos.



Con los claros objetivos de mejorar el tránsito, bajar la siniestralidad y fomentar el respeto por las normas viales, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, sigue trabajando fuertemente en controlar los puntos más críticos de la ciudad.

Es por eso que en noviembre se instalarán cámaras fiscalizadoras de velocidad en la Circunvalación Oeste.

También se colocaron cámaras que toman el no uso del cinturón y el uso del celular, gracias a su gran nitidez, dos en la pasarela de Villa Palacios, una en Ruta 26 y Mar de Java y otra en Independencia y Santa Fe.

Además, se pondrán cuatro tótems, uno en cada zona (norte, sur, este y oeste), que captarán las velocidades y los datos de los vehículos.

Cabe destacar que todo esto estará señalizado con cartelería, ya que desde el área se busca que tengan un rol preventivo y se aclara que la ubicación en la que se coloca cada cámara o tótem tiene un alto grado de siniestralidad.

Se remarca que ya existen cámaras fiscalizadoras en los siguientes lugares:

Av. Paraguay y Av. Ragone (Ascendente)

Av. Paraguay y Av. Chile (Ascendente)

Av. Yrigoyen y Av. Independencia (Ascendente)

Av. Belgrano y Pueyrredón

Av. Bicentenario y Paseo Güemes (Ascendente)

Colectora Acceso Barrio Aráoz y Av. Banchik

Av. Jujuy y La Rioja

Av. Bolivia y Francisco Aguirre (Descendente)

RN 51 KM 2,6 (Ascendente y descendente)

RN 51 Y Av. Banchik 6010 (Ascendente y descendente)

RP 28, Av. Perón 4260 (Descendente)

Av. Bolivia 5150 (Ascendente y Descendente)

Av. Bolivia 2340 (Descendente)

Av. Arenales 1700 (Carril rápido ascendente)

Av. Tavella 3650 (Carril rápido descendente)

Av. Juan Pablo XXIII y Luis Güemes (Ascendente)

RN 9, Av. Asunción KM1591 (Carril 1° Ascendente)

RN 9, Av. Asunción KM1591 (Carril 2° Ascendente)

Debido a la presencia de dichos elementos fiscalizadores, los siniestros disminuyeron en estas zonas.

Se solicita que los conductores tengan en cuenta la necesidad de cumplir con las normas de tránsito.