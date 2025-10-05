21 policías fueron separados de sus funciones en el marco de una investigación interna

La Dirección de Asuntos Internos investiga la presunta desaparición de dinero en efectivo secuestrado durante un procedimiento oficial que se llevó a cabo meses atrás con la intervención de la Fiscalía Penal 3 de Orán.

La Dirección de Asuntos Internos investiga la presunta desaparición de dinero en efectivo secuestrado durante un procedimiento oficial que se llevó a cabo meses atrás con la intervención de la Fiscalía Penal 3 de Orán.

El dinero se encontraba en la sede de la Brigada de Investigaciones 2 de Orán por disposición de la Fiscalía interviniente.

Se procedió de inmediato a la apertura de un sumario administrativo, conforme a los protocolos vigentes.

Como resultado de las actuaciones preliminares, se dispuso la separación de sus funciones de 21 policías mientras se desarrolla la investigación para determinar las responsabilidades individuales del caso.