Actualización de haberes para el sector pasivo de las Fuerzas de Seguridad

La Unidad de Trámites Previsionales del Ministerio de Seguridad y Justicia culminó las gestiones ante la ANSes para que los retirados y pensionados de la Policía de Salta y del Servicio Penitenciario Provincial perciban en noviembre/2025 las diferencias retroactivas de los incrementos otorgados al sector activo en los haberes de agosto/2025.

La UTP realizó la presentación de la declaración jurada ante la ANSes conforme a la Resolución Ministerial 1380/25 ratificada por Decreto 565/25 para la actualización de haberes respecto al incremento del 4% con el sueldo de agosto/2025 que percibió la Administración Pública Provincial.

Las gestiones se hicieron mediante expediente digital ante la ANSES para cumplir con todos los requerimientos solicitados relacionados a los aspectos legales, técnicos, y presupuestarios.

Para mayor información los interesados pueden comunicarse al teléfono 4683142 de 8 a 15 horas





