Obras en el autódromo: Vialidad reparó la pista y trabajó en otras zonas del predio

Las autoridades del Auto Club Salta indicaron gracias a las refacciones ejecutadas tendrá continuidad el zonal del Noa.

La Dirección de Vialidad de Salta hizo obras en el autódromo Martín Miguel de Güemes para ponerlo en valor. Las maquinarias trabajaron en la reparación de unos 690 metros cuadrados de la pista y en la limpieza del predio.

El Gobierno provincial llevó adelante este proyecto ante el pedido del Auto Club Salta y su concreción permite a la institución proyectarse, con un circuito refaccionado, como una plaza para recibir nuevamente a categorías de primer nivel y para dar continuidad al Zonal del Noa.

Desde Vialidad se informó que las tareas se concentraron mucho más en la zona de las curvas, donde el pavimento presentaba mayor deterioro con la presencia de baches.

Los directivos del Auto Club Salta agradecieron la respuesta del Gobierno provincial por responder a este pedido y acompañar con obras el desarrollo del deporte salteño en general y en todas sus categorías. En este caso, en beneficio del automovilismo.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación