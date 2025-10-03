El servicio de vacunación antirrábica se brindará en Jesús María y M. M. de Güemes
La Municipalidad, a través del área de Bienestar Animal, informa a los vecinos de los barrios Jesús María y M. M. de Güemes que, el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre, habrá campaña de vacunación antirrábica.
La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12.30, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada. El viernes 10 no habrá atención por ser feriado nacional.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Miércoles 8
B° Jesús María
Calle Animaná esq. Veteranos de Malvinas (SUM)
Jueves 9
B⁰ Martín Miguel de Güemes
Barela 1.450 esq. Avda. Portaviones 25 de Mayo. (SUM)