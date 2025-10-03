El próximo miércoles, se viene el especial de tortas para el Día de la Madre

Una nueva masterclass de repostería se desarrollará en las instalaciones del Distrito Dino Saluzzi ubicado en Independencia 910. El evento será el miércoles 8 de octubre de 17 a 20 hs. con el especial “Dia de la madre” junto a todo el equipo de Desarrollo Social.

El encuentro estará coordinado por Carlitos Reynaga junto a chefs invitados como Santiago Toledo y Gerson Pereyra. Todos brindarán los tips para preparar una variedad de tortas ricas y económicas para emprender o para compartir en el hogar.

Reynaga, extendió la invitación y comentó que: “Vamos a aprender a hacer preparaciones super fáciles, prácticas, con ingredientes que vas a encontrar en cualquier lado”.

Y agregó: “Lo hacemos con tiempo, el día 8 a partir de las 17 hs, ya que el 19 es el día de la Madre, así que tenés tiempo para aprender y hacer una rica torta”.

Quienes asistan, podrán disfrutar de la degustación de preparaciones, además de los sorteos y premios preparados.

La reserva del lugar es enviando los datos al 3875779377.