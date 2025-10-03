Salteños y turistas podrán disfrutar un fin de semana con clases de tango y milonga

La Municipalidad, a través de la Agencia de Cultura Activa, invita a salteños y turistas a participar de dos jornadas gratuitas a puro tango en distintos espacios de la ciudad.

El sábado 4 de octubre, desde las 19 horas, la Glorieta de plaza 9 de Julio será escenario de una clase de tango para principiantes y nivel inicial, dictada por los profesores Jesica Alemán y Andrés Cardozo. Luego, se abrirá la pista para disfrutar de una milonga al aire libre hasta las 21:30 horas. La propuesta, organizada por Cardozo, busca generar un espacio de encuentro donde todos puedan compartir la pasión por el tango, aprender sus pasos básicos y disfrutar de la danza.

En tanto, el domingo 5, la actividad continuará junto a la “Milonga Itinerante” en plaza Güemes, Mitre y Leguizamón. De 17 a 18 horas, los profesores María de Singlau y Jesús Ortín ofrecerán una clase abierta, tras la cual, la plaza se convertirá en pista de baile para una gran milonga que se extenderá hasta las 20:30 horas.

La iniciativa está pensada para que vecinos y visitantes vivan una experiencia diferente al ritmo del 2×4. La propuesta está destinada tanto a quienes quieran dar sus primeros pasos como a los que ya cuentan con experiencia. No es necesario concurrir con pareja de baile ni tener conocimientos previos.