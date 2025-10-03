Ultiman detalles para la puesta en funcionamiento de la terapia intensiva neonatal

El Hospital Del Carmen de Metán pondrá en marcha su unidad de terapia intensiva neonatal, lo que permitirá el traslado del servicio de pediatría a este nuevo espacio especializado.

Durante su visita al nosocomio, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, supervisó el funcionamiento del hospital y dialogó con el personal de salud. También recorrió el Centro de Salud Juan Domingo Perón, en barrio Crespón, donde mantuvo un encuentro con los agentes sanitarios del Área Operativa 19.

En la oportunidad, el ministro anunció además que en las próximas semanas se avanzará con la refuncionalización del Centro de Salud San Cayetano, a partir de trabajos de reparación edilicia.

Mangione, destacó que se va a poner en funcionamiento la terapia intensiva y a trasladar el servicio de pediatría a esta unidad de neonatología. "Lo cual constituye un avance sanitario fundamental para los vecinos de la zona. Continuamos cumpliendo con lo marcado por el gobernador Gustavo Sáenz, de garantizar salud federal e igualitaria en cada punto de Salta"