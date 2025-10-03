Detalles del informe psicológico de “Pequeño J”

La pericia indica que Tony Janzen Valverde Victoriano, principal sospechoso de haber ordenado el brutal triple crimen en Florencio Varela, posee una estructura de personalidad marcada por patrones de alto riesgo.

Tras la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el ámbito narco como “Pequeño J” y principal sospechoso de haber ordenado el brutal triple crimen en Florencio Varela, un informe pericial realizado por los médicos peruanos arrojó luz sobre su complejo perfil psicológico.

El análisis, obtenido durante su captura, sugiere una estructura de personalidad marcada por patrones de alto riesgo y antisociales, elementos que podrían explicar su presunta capacidad para liderar una red criminal y ejecutar actos de extrema violencia.

El perfil elaborado por los especialistas peruanos destacó las siguientes características en la psiquis de “Pequeño J”: rasgos psicopáticos/antisociales, rasgos narcisistas, agresividad y capacidad de manipulación.

El informe subraya que su agresividad se desarrolló al crecer “viendo violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”.