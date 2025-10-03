Murió Vera Jarach, símbolo de Madres de Plaza de Mayo

Tenía 97 años y había escapado del fascismo en Italia. Su hija fue secuestrada por el gobierno militar en Argentina y aún permanece desaparecida.

Murió Vera Jarach, la Madre de Plaza de Mayo que escapó al fascismo en Italia y que al llegar a la Argentina sufrió la desaparición de su hija Franca durante la dictadura cívico- militar. La triste noticia fue comunicada por la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida. Su nombre quedó ligado para siempre a la defensa de los derechos humanos en la Argentina, y su historia personal condensó las tragedias y resistencias del siglo XX.

"Las Madres tenemos el dolor de comunicar que acaba de fallecer nuestra amada compañera Vera Jarach. Nuestro corazón no nos da fuerza para detallar ahora lo que fue su vida cargada de valores y con firme compromiso de trabajar la mejor Memoria y, a través de ella, procurar Verdad y Justicia para con su preciosa hija Franca, hija de todas nosotras", escribieron las Madres.

En el comunicado la despidieron con cariño: "Vera querida, compañera inteligente, culta, alegre tantas veces y en silencio algunas otras, porque en tu ánimo giraba la pregunta que nunca debió existir: ¿por qué? Vera hermana, eres parte nuestra y estarás en cada paso nuestro y de quienes nos sigan. La sonrisa de Franca será siendo la bandera de innumerables jóvenes. Te queremos".