Darío Sztajnszrajber llega a salta en la feria del libro

La XV Feria del Libro de Salta abrirá sus puertas del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural con una edición histórica: más de 200 actividades culturales, la presencia de invitados nacionales, homenajes a referentes locales y la participación de editoriales regionales e internacionales.

Organizada por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, la feria celebra sus 15 años consolidándose como uno de los eventos editoriales más importantes del norte argentino. Durante cinco jornadas ofrecerá presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos de música, danza, teatro, cine, juegos y propuestas para niños. También habrá 40 stands de editoriales, además de espacios gastronómicos y cafeterías, con acceso libre y gratuito para todo el público.

Entre las figuras nacionales confirmadas se encuentran Darío Sztajnszrajber, con la charla Pensar al otro; Alejandro Bercovich, presentando su libro El país que quieren los dueños; y Noe Dans, creadora de Sommelier de Libros. A su vez, Haidu Kowski ofrecerá un taller epistolar de cartas de amor, presentará su novela Ya no hay afuera y coordinará la propuesta Chori-poesía.

La feria también será espacio de homenaje a la editorial Tunparenda, precursora en la publicación de autores salteños en los años 80. En la apertura, se presentará el grupo de jazz Niebla junto a Juventudes Artistas Salteñas. Por su parte, el hiphopero Alkoy llevará adelante la propuesta Hip Hop literal y una charla sobre el rap como motor de innovación.

El cierre estará a cargo de la “Serenata a Castilla”, un emotivo tributo al poeta Manuel J. Castilla con la voz de Mariana Carrizo, la participación de Sara Mamaní y otros artistas, bajo arreglos de Miguel Rivaynera, en la Casa de la Cultura.

La diversidad cultural se expresará también en la presencia de comunidades originarias y colectivos artísticos jóvenes, reforzando el carácter federal e inclusivo del encuentro.