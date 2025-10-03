En el Sporting Club se presentó el Torneo Confederación Sudamericana de Tenis – Grado 1 y el International Tennis Federation J200. Se jugará del 6 al 11 de octubre y reunirá a los mejores jugadores de Sudamérica y del mundo, en las categorías Sub 14 y Sub 16. En paralelo, la provincia es sede del 5° Nacional de Menores.

Con el apoyo de la Secretaría de Deportes, la Asociación Salteña de Tenis (AST) presidida presentó oficialmente el torneo COSAT Grado 1 y el ITF J200, el torneo internacional juvenil que se jugará del 6 al 11 de octubre en Salta.

Torneo Confederación Sudamericana de Tenis – Grado 1 y el International Tennis Federation J200 forman parte del calendario oficial de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) y de la Federación Internacional de Tenis (ITF), otorgando puntos para el ranking mundial juvenil. Salta recibirá a cientos de jugadores que competirán n un evento que se consolida como el más prestigioso de la temporada.

El acto estuvo encabezado por el subsecretario de Deportes, Federico Abud, quién destacó que "es un orgullo para Salta recibir un torneo de esta magnitud. Estos eventos no solo fortalecen la formación deportiva de nuestros jóvenes, sino que también posicionan a la provincia como sede de competencias internacionales de primer nivel."

Por su parte, Álvaro Chalabe, presidente de la AST, señaló que: "estamos muy contentos de organizar el COSAT Grado 1 y el ITF J200 en nuestra provincia. La presencia de los mejores juveniles de Sudamérica y del mundo en el Sporting demuestra el trabajo constante que hacemos para promover el tenis en Salta."

Cabe destacar que, en paralelo, se desarrolla el Quinto Nacional de Menores, que comenzó el 30 de septiembre y reúne a los 300 mejores juveniles del país en categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto en damas como en caballeros. Así, Salta será epicentro del tenis juvenil argentino durante dos semanas consecutivas, con cerca de 600 jugadores en total.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia acompaña estos torneos que potencian la formación deportiva de los jóvenes, fomentan la competencia de alto nivel y consolidan a Salta como un referente del tenis juvenil en Argentina y Sudamérica.

Además, estuvieron presentes e el lanzamiento: Franco Squilari, encargado de Desarrollo y exjugador top mundial, y Juan Luis Pérez, secretario de Interior de la AAT, y representantes de la AST, organizadores y fiscalizadores del certamen.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación