El Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las Universidades

Por tercera vez en el año, el Congreso desarmó un veto presidencial. La Cámara alta volvió a marcarle la cancha al Ejecutivo, que llega debilitado y enfrenta además cuestionamientos internos.

El Senado volvió a darle la espalda al Poder Ejecutivo y ratificó por amplias mayorías las leyes de Emergencia en Salud Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pese a los vetos presidenciales. Con 59 votos afirmativos para la primera y 58 para la segunda, la Cámara alta completó el trámite parlamentario y convirtió en ley ambas iniciativas.

El resultado marca un nuevo golpe político para la Casa Rosada, que llega a este debate en un momento de debilidad, cruzada además por las acusaciones lanzadas en los últimos días por el diputado y candidato oficialista José Luis Espert. Pese a los esfuerzos del ministro del Interior, Lisandro Catalán, por recomponer puentes en las últimas semanas, el oficialismo quedó otra vez aislado y sin margen de maniobra frente a una oposición consolidada.

Las votaciones fueron muy similares a las que se dieron en la sanción previa al veto de fines de agosto. Los únicos que votaron en contra de las iniciativas fueron los senadores libertarios junto con sus aliados Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero. El dato llamativo llegó de la mano de la jujeña Vima Bedia, de La Libertad Avanza, que se ausentó al momento de emitir el voto, pese a que estuvo presente durante la sesión.

Juan Carlos Romero, también cambió de posición respecto a agosto y, en lugar de abstenerse, votó a favor de ambas iniciativas. Mientras que la radical santafecina, Carolina Losada, que había votado en contra del financiamiento universitario, en esta oportunidad se abstuvo. Salvo algunas mínimas excepciones, los senadores replicaron su conducta en favor de ambas leyes, que ya habían sido sancionadas superando ampliamente los dos tercios de los votos.