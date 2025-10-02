Este viernes podrás asesorarte sobre Cuota Alimentaria en barrio San José

La Municipalidad de Salta, brindará el taller de “Orientación Jurídica sobre Cuota Alimentaria”, este viernes 3 de octubre.

La cita será de 10 a 11:30 en el Comedor «Padre Jose Lally » ubicado en calle José Juan Larrea Nº 1161 de barrio San José.

El equipo de profesionales compartirán toda la información referida a tramitación, cálculo y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Además de los aspectos legales y procesales vinculados a este derecho fundamental.

Estará a cargo de personal de la Dirección General de Mediación y la Dirección General del Área de la Mujer y Diversidad de la Secretaría de Desarrollo Social.

El taller ya se realizó con éxito en el Centro de Primera Infancia CPI de barrio Solidaridad.