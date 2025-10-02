El domingo 12 de octubre se realiza la quinta edición del Desafío MTB

El Hospital Público Materno Infantil anunció la 5° edición de la Carrera de Mountain Bike «Desafío Fundación HPMI», que se llevará a cabo el domingo 12 de octubre a partir de las 8:45 en el Parque del Bicentenario.

Este año los interesados podrán competir en las distancias de rural 20 km, rally XC de 30 km y, la novedad, en rural XC de 32 km. Las inscripciones se encuentran habilitadas en www.bubilo.com.ar y tienen un precio promocional de lanzamiento:

Adultos: combo de casaca + inscripción $70.000; sin casaca $40.000

Niños: combo de casaca + inscripción $40.000; sin casaca $25.000

El recorrido de la competencia atravesará la loma balcón perteneciente al Ejército Argentino, con circuitos diseñados para categorías recreativas, promocionales y competitivas. A lo largo del trayecto habrá puestos de hidratación, y todos los participantes que lleguen a la meta recibirán premios, incluidos los niños. También se entregarán trofeos para los primeros puestos de cada circuito.

Los fondos recaudados financiarán proyectos de autoría del personal del hospital beneficiando distintas áreas como oftalmología, neonatología, cardiología, urología, consultorios externos, sistemas y diagnóstico por imagen.

El gerente del Hospital, Esteban Rusinek, agradeció a todos los presentes por el interés en colaborar en especial en estos tiempos e invitó participar el gran evento solidario y deportivo,

