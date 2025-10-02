Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en San José 1111

El gobernador bonaerense y la expresidenta se reunieron este miércoles en su domicilio, a menos de un mes de las elecciones legislativas. No se difundió foto del encuentro.

Finalmente, luego de más de 100 días de detención y tras los reclamos del kirchnerismo duro, Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple con la prisión domiciliaria.

El encuentro ocurrió este miércoles durante una hora y media y fue considerado, por fuentes de ambos lados, como “bueno” y “constructivo”. No hubo foto. La falta de una imagen desnuda, de mínima, que hay una tensión letente que no se saldó en una sola reunión. Aunque reconocen que hubo “buena predisposición” en el ida y vuelta entre ambos.

El contenido de la conversación fue principalmente electoral, pero también hablaron sobre la situación nacional en general y la internacional. De un panorama complejo para la Argentina pese al apoyo rotundo que le dio el gobierno de Donald Trump.

“Hay que sumar fuerzas para la elección de octubre”, coincidieron desde ambos entornos. Ese fue el eje central de la conversación. Ahí está la clave de este momento del peronismo bonaerense. Más allá de las diferencias, la importancia es juntar voluntades bajo el mismo techo. En ese sentido, remarcaron también que “las energías están puestas en ganar la elección de este mes”.