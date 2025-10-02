El móvil del Registro Civil en el barrio 20 de Junio y en barrio Santa Lucia

Hoy los operativos proseguirán en el barrio 20 de Junio, en el Comedor La Gran Familia, ubicado en Santiago Liniers, Manzana 45, Lote 14 y en la calle Ernesto Clerigo al 100 del barrio Santa Lucia.

Mañana viernes 3 se realizarán dos operativos en simultáneo: el primero en el playón deportivo de Villa Costanera, en Los Andes al 1500, y el segundo en Villa Mitre, en Carmen Niño al 1300.

El sábado 4 de octubre, el móvil del Registro Civil estará en la Subcomisaría de Villa Asunción, en el horario de 9 a 13.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación