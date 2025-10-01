En el Asentamiento San Javier se realizaron 140 trámites en un solo día
En el marco de las acciones que lleva adelante el Registro Civil, su responsable, Fernanda Ubiergo, supervisó el operativo desarrollado en el Asentamiento San Javier, que atendió a más de 140 personas durante la jornada de hoy.
Mañana jueves 2 de octubre los operativos proseguirán en el barrio 20 de Junio, en el Comedor La Gran Familia, ubicado en Santiago Liniers, Manzana 45, Lote 14 y en la calle Ernesto Clerigo al 100 del barrio Santa Lucia.
El viernes 3 se realizarán dos operativos en simultáneo: el primero en el playón deportivo de Villa Costanera, en Los Andes al 1500, y el segundo en Villa Mitre, en Carmen Niño al 1300.
El sábado 4 de octubre, el móvil del Registro Civil estará en la Subcomisaría de Villa Asunción, en el horario de 9 a 13.