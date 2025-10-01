Primera Medalla de Oro para Salta en los Juegos Evita: Rodrigo Soria brilló en natación adaptada

En la primera jornada de competencia, el nadador salteño Rodrigo Soria se consagró campeón en los 25 metros espalda, dándole a la provincia su primera medalla dorada en los Juegos Nacionales Evita 2025.

Con gran emoción y esfuerzo, Rodrigo Soria se quedó con el oro en natación adaptada, destacándose entre los mejores del país y marcando el inicio de una prometedora participación para la delegación salteña en Mar del Plata.

El flamante campeón expresó:“Este triunfo es un sueño cumplido. Entrené mucho para estar acá y hoy siento el orgullo de representar a Salta. Esta medalla es para mi familia, mis entrenadores, la Secretaria de Deportes que nos acompaña y todos los que siempre me apoyaron. Espero que sea la primera de muchas alegrías para nuestra provincia.”

Por su parte, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, celebró el logro: “Rodrigo nos llena de orgullo. Su dedicación y perseverancia son un ejemplo de superación para todos. Este primer oro simboliza el esfuerzo de cada deportista salteño y reafirma nuestro compromiso de seguir acompañándolos para que puedan competir en igualdad de condiciones y alcanzar sus sueños.”

La jornada apenas comienza y la delegación salteña ya suma su primera victoria en los Juegos Nacionales Evita 2025.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación