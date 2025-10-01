Prometedores resultados para Salta en los juegos Evita 2025

Comenzaron las finales Nacionales de los juegos evita 2025 que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata y que cuentan con 360 deportistas salteños.

El Rugby 7, el Tenis mixto y el Levantamiento Olímpico se destacaron en sus primeras jornadas al derrotar a los equipos de CABA y ser la sorpresa de la jornada. Los chicos de la U golearon por 38 a 5 a los locales y con su triunfo ante Tierra del Fuego alcanzaron ser los primeros de su grupo.

En Levantamiento Olímpico, chicos y chicas lograron clasificar a las instancias finales en los primeros puestos. Cuatro de los cinco alcanzaron el primer lugar y el quinto en la tercera ubicación.

El Tenis de Salta, en la categoría mixto, derrotó a CABA por 2 a 1 pero en la segunda prueba sufrieron derrota ante Córdoba por 3 a 0.

Los resultados

Algunos de los resultados registrados por los equipos salteños en la primera jornada de los Evita 2025:

Rugby: Salta 38 CABA 5 y Salta 35 Tierra del Fuego 12 en varones. En mujeres Salta perdió en dos oportunidades con Chubut y San Juan.

Voley Beach: Derrotas en masculino ante Entre Ríos por 2 a 0 y Caba 2 a 0 y en mujeres ante Rio Negro también por 2 a 0

Voley Indoor: Salta cayó 2 a 0 ante Buenos Aires y con Chaco por 2 a 0 en varones y en mujeres ganaron 2 a 0 a Santa Cruz.

Levantamiento Olímpico: Manuela Camacho, Máximo Landívar, Solana Mercado, Joan Paz y Luciana Pérez clasificaron a la final y van por el Oro.

Hockey: los chicos le ganaron a Tucumán por 2 a 1 y las chicas perdieron con Entre Rios 7 a 0.

Futsal: las chicas sufrieron dos derrotas consecutivas en la primera jornada al caer 2 a 0 con San Juan y 2 a 1 con Santa Cruz.

Atletismo: 80 metros llanos

Serie 4, Martín Esteve fue 5to con 10.33. En la serie Juan Luna con 09 74 fue 3ro clasificado Y pasó a la ronda final. En la final B Luna Juan Pablo 6to puesto 9.76.

la Serie 3 femenina Emilia López fue cuarta con 11.21

En 2000 metros Cross final, Guadalupe Yapura con 7.52.20 ocupó 6to puesto. Kiara Del Valle con 9.03.40 fue 20va.

Salto triple en el grupo *A* Ariel Núñez resulto 8vo con 9.81. En el grupo *B* Mauro Vázquez con 10.37 fue séptimo. El grupo *B* femenino Julieta Arruñada con 8.87 fue 7ma y clasificada a la final.

Lanzamiento de martillo grupo *A* Enrique Guaymás con 52.41metros logro el primer puesto, clasificado a la final

Lanzamiento de jabalina grupo *A* Patricio Concha con 34.04 9no.

El grupo *A* femenino María Censano con 21.75 11vo puesto.

Deportes de contacto

También iniciaron las competencias los deportes de contacto como el Boxeo, Judo, Karate y Taekwondo, donde todos afrontaron la fase clasificatoria.

El boxeo salteño que contó con cuatro participantes se lució a lograr que todos sus púgiles clasificarán a la siguiente fase.

En tanto que los judocas, taekwondistas y karatecas recién están en la fase previa a las luchas y combates por las finales.

El E-Sport también se juega en la playa Popular en una carpa especial para la disciplina.

Segunda jornada

Hockey: Salta enfrenta CABA

Atletismo: Facundo Solari 600 m serie 3

Yapura, Guadalupe 600 metros serie 2 Del Valle, Kiara 600 metros serie 3 Arruñada, Julieta final de salto triple series de clasificación lanzamiento de martillo

grupo A Colque Milagro

grupo B Martínez Mika

Final lanzamiento de martillo: Guaymás, Enrique.

Handball Salta en masculino jugará su segundo partido ante Misiones





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación