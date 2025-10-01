Multicampeona olímpica: Simone Biles visitará la Argentina

Argentina recibirá la próxima semana a una de las más grandes deportistas olímpicas de todos los tiempos: Simone Biles. La estadounidense, quien con 11 medallas olímpicas y 30 podios mundiales es la gimnasta más condecorada de la historia, desembarcará en Buenos Aires, en el marco de la designación de la ciudad como "Capital Mundial del Deporte de 2027".

A través de un video, Biles hizo su presentación y anunció que realizará algunos eventos para compartir su experiencia, visión e historia.. "Hola. Estoy muy emocionada de anunciar que, desde el 6 de octubre, estaré en la Ciudad de Buenos Aires por unos días, ya que ha sido elegida Capital Mundial del Deporte 2027. Daré una clínica deportiva y también recorreré la ciudad. No puedo esperar para verlos a todos", destacó una de las máximas figuras de la historia olímpica.

La agenda oficial de la visita de Biles ya está confirmada. El miércoles 8 a las 10 brindará una charla motivacional titulada "El poder de creer", en la Sede del Gobierno porteño. Y el jueves 9 a las 17 horas llevará adelante una clínica de gimnasia artística en el Parque Olímpico de Villa Soldati, organizada por la Secretaría de Deportes de la Ciudad y destinada a jóvenes talentos, que podrán nutrirse de su experiencia y su conocimiento.

Las dos actividades, que tienen cupo limitado y serán con inscripción previa, son organizadas en el marco de la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento internacional que la destaca por su alto nivel de promoción y desarrollo deportivo. La capital argentina se impuso ante Porto Gaia (Portugal) en la elección realizada en mayo por la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES), una fundación asociada a la UNESCO.

La presencia de la estadounidense es una visita de lujo para el deporte argentino.

¿Quién es Simone Biles?

Biles es ganadora de 11 medallas olímpicas y obtuvo 23 doradas en campeonato mundiales durante su trayectoria. Por otra parte, se ha destacado como una referente en la necesidad de cuidar la salud mental en el deporte.

Nacida en Columbus, Ohio, el 14 de marzo de 1997, Simone tiene 28 años y, aunque no anunció su retiro de manera oficial, sí aceptó que no está segura de competir en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, a los que llegaría con 31 años, una edad a la que la mayoría de las gimnastas de máximo nivel son consideradas veteranas.