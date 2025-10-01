Orán tiene un Resonador Magnético Nuclear de última generación en el hospital San Vicente de Paul

Realizará diagnósticos de alta complejidad, beneficiando a más de 150.000 habitantes del norte provincial. Sáenz destacó que en Salta las inversiones tienen espíritu federal para igualar oportunidades en un contexto nacional económico complejo.

El gobernador Gustavo Sáenz, junto al ministro de Salud Pública, Federico Mangione, estuvieron en el hospital San Vicente de Paul de Orán, donde se instaló el Resonador Magnético Nuclear de última generación.

El mandatario provincial destacó este logro representa un avance crucial para la salud pública provincial, materializando el compromiso de garantizar un servicio igualitario y federal, a pesar del complejo contexto en el país.

Con la instalación de este equipo de vanguardia, miles de salteños del norte provincial ya no necesitarán trasladarse a la Capital o a otras provincias para acceder a estudios de diagnóstico de alta complejidad.

El hospital de Orán es un referente sanitario que brinda cobertura a cerca de 150.000 habitantes de la región, incluyendo Aguas Blancas, Isla de Cañas, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Embarcación, Colonia Santa Rosa, Urundel, Coronel Juan Solá, La Unión y Rivadavia Banda Sur.

"Con este resonador en Orán, estamos cumpliendo nuestra promesa de acercar la alta tecnología y los mejores servicios a cada rincón de Salta", afirmó el ministro Mangione. "La salud pública es una prioridad y es federalismo. Hoy, los salteños del interior tienen el mismo derecho a la mejor atención que los de la Capital".



Puesta en Marcha y Calibración

El nuevo equipo ya está instalado y funcionando. Actualmente, el personal técnico se encuentra en la fase de calibración final y pruebas de equipo, junto a la capacitación intensiva del personal de salud.

Esta etapa es fundamental para asegurar el máximo rigor en los estudios, garantizando que el Resonador Magnético Nuclear opere con la precisión necesaria para diagnósticos de alta complejidad. Una vez finalizada la calibración, el servicio comenzará a atender la demanda.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación