Peligro: Poste de luz a punto de caer

Vecinos preocupados por un peligroso poste a punto de caer en calle Dean Funes al 1700. La base se encuentra completamente podrida presentando un peligro para quienes circulan por la zona.

El mismo se encuentra sostenido por cables, los vecinos solicitan la rápida intervención para que cambien el poste antes de que se tenga que lamentar heridos o daños.