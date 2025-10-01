Ya está compitiendo la delegación salteña en los Juegos Nacionales Evita 2025

La delegación salteña, acompañada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, está compuesta por más de 360 jóvenes deportistas, ya se encuentra en Mar del Plata. Tras la acreditación, comenzaron las competencias en más de 35 disciplinas deportivas.

La Provincia de Salta ya dijo presente en la edición 2025 de los Juegos Nacionales Evita, el evento deportivo y social más importante del país que reúne a miles de atletas convencionales y adaptados de todas las provincias. Los deportistas iniciaron sus acreditaciones ayer en el Centro de Educación Física Nº1. El evento se extenderá hasta el sábado. Salta participa en disciplinas como atletismo, básquet 3x3, boxeo, natación, tenis, vóley, hockey, futsal, rugby, entre otras, integrando la delegación que arribó el fin de semana a la ciudad de Mar del Plata.

“Estamos profundamente orgullosos de nuestros deportistas, que hoy llevan la bandera de Salta en un evento que simboliza inclusión, integración y valores a través del deporte. Desde la Provincia realizamos un gran esfuerzo para garantizar su presencia y que puedan competir en igualdad de condiciones. Venimos trabajando intensamente para que cada joven cuente con las herramientas necesarias, porque son ellos nuestros representantes y el futuro del deporte salteño. Los Juegos Evita son una oportunidad única de crecimiento personal y deportivo, y estamos convencidos de que esta delegación dejará bien alto el nombre de nuestra provincia.”

El Gobierno de la Provincia, acompaña a la delegación con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades, inclusión y desarrollo integral de la juventud salteña. La participación en los Juegos Nacionales Evita reafirma el compromiso de la gestión con el deporte social, la formación de talentos y la construcción de una provincia más unida e integrada.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación