Sáenz a la Nación: "No voy a descansar hasta que cada una de las obras comprometidas comience"

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la firma del Pacto Todos por Salta, un compromiso colectivo que reunió a más de 200 diversos actores de la sociedad civil, empresariado y trabajadores.

El objetivo: defender los intereses de Salta frente a la "injusta postergación" que, según el documento, sufre el NOA por decisiones nacionales.

Durante el encuentro, Sáenz reiteró su firme reclamo por las obras de infraestructura que están licitadas o comprometidas, pero que no han sido incluidas en el Presupuesto Nacional. "Este no es un acto político, es para unirnos y luchar para que se cumplan estas obras, que no son para este gobierno, sino para el futuro y el crecimiento de Salta", enfatizó.

El Gobernador hizo un fuerte llamado a la acción: "Les pido que me acompañen y me ayuden con los legisladores nacionales, a quienes ya se lo he pedido en infinidad de oportunidades, para que estas obras se concreten y se incluyan en el presupuesto nacional porque no están". Incluso, mencionó su disposición a ir hasta las últimas consecuencias: "Mi deseo es dejar el cargo con estas obras iniciadas y, si es necesario, voy a acampar en la Casa Rosada".