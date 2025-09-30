Habilitaron una moderna sala de informática en la Escuela de Suboficiales de Policía

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al subjefe de Policía, Walter Toledo, inauguraron la nueva sala informática ubicada en la Escuela de Suboficiales y Agentes “Cabo Santos Héctor León”.



El director de la institución de formación policial, Sergio Pietro destacó la importancia de concretar un anhelo de gestión, que permitió abrir una puerta hacia un futuro lleno de oportunidades, tanto para docentes como para los estudiantes con las herramientas digitales necesarias para la nueva era a través de una obra finalizada con recursos propios.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, puntualizó el permanente apoyo que se brinda a las autoridades policiales y a los educadores de la institución por la loable tarea que se realiza, mejorando la currícula y brindando las mejores herramientas tecnológicas para los aspirantes, algo que se impulsa de manera permanente junto al Ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras.



Durante el acto, se procedió a la bendición de la nueva sala con 25 equipos de última generación, junto a la instalación de una unidad de aire acondicionado destinada a los estudiantes de 1° y 2° año.

Esto permitirá avanzar con las actividades académicas, de investigación y de trabajo diario que se planificaron oportunamente.

Participaron del acto la coordinadora de Bienestar Policial y Penitenciario, Nelly Giménez, la directora General de Educación Policial, Cristina Casimiro, coordinadores y asesores de la Secretaría de Seguridad, autoridades policiales e invitados especiales.