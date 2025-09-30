Lanzaron la campaña de verano con gerentes hospitalarios de toda la provincia

El Ministerio de Salud Pública lanzó la campaña de verano con el objetivo de preparar a los equipos de salud de toda la provincia ante la llegada de la temporada estival.

La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta y contó con la participación de gerentes hospitalarios de todas las áreas operativas de la provincia.

Estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato; y el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, quienes presentaron los lineamientos de trabajo para prevenir, vigilar y tratar de manera eficaz las enfermedades más frecuentes en esta época del año.

Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos, la salmonelosis, el calendario nacional de vacunación y las terapias de rehidratación.

También se destacó la importancia de las técnicas de potabilización del agua, estrategias para evitar la diarrea, golpes de calor, parasitosis comunes de cada zona sanitaria y otras enfermedades estacionales.

El ministro Mangione agradeció y destacó el trabajo realizado por los equipos de salud de los hospitales de la provincia. "En este último período hemos logrado reducir notablemente los casos de salmonelosis y hemos tenido sólo 26 casos de dengue. Esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo, entre el Gobierno provincial, los municipios, los hospitales, trabajadores de la salud y cada vecino", expresó.