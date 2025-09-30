Salta incorporó el Día Internacional de las Personas Mayores a su Calendario Escolar

Este miércoles 1 de octubre se celebra una jornada histórica para la educación y la sociedad salteña. Por primera vez, el Día Internacional de las Personas Mayores se integra de manera oficial al Calendario Escolar de la Provincia de Salta, una disposición gestionada el año pasado por la Secretaría de las Personas Mayores con el Ministerio de Educación.

Esta inclusión subraya la voluntad política de visibilizar la importancia de nuestros adultos mayores y de inculcar, desde la más temprana edad, el valor del respeto y la comprensión de sus derechos fundamentales.

Por tal motivo la Provincia realiza este miércoles el lanzamiento oficial de las actividades escolares en la Escuela N° 4843 Bicentenario de la Batalla de Salta, Lucio Mansilla Nro. 8, de barrio Democracia. El acto tendrá lugar a las 8, coincidiendo con el ingreso de los alumnos, y servirá como punto de partida para que todas las instituciones educativas de Salta comiencen a implementar proyectos y acciones pedagógicas enfocadas en la temática. Se trata de un compromiso formativo que busca construir puentes entre generaciones y erradicar prejuicios sobre la vejez.

La incorporación de esta fecha al Calendario Escolar no es solo un acto administrativo; es una declaración de principios que fortalece el tejido social y promueve la empatía. El secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, destacó con entusiasmo la importancia de esta medida: "Lograr que el 1 de octubre sea parte del Calendario Escolar es un triunfo de la ciudadanía.