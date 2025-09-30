La sobrina de Víctor Sotacuro fue detenida en vivo tras dar una entrevista televisiva

Florencia Ibañez (30) fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad, Bonaerense y agentes de la DDI de La Matanza a la salida de un canal en Palermo.

Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro y a quien se lo acusa de estar involucrado en el triple crimen de Florencio Varela, fue detenida en vivo tras ofrecer una entrevista televisiva este lunes por la tarde.

Mientras salía de los estudios de televisión de A24, en el barrio porteño de Palermo, Ibáñez fue interceptada tanto por efectivos de la Policía de la Ciudad y Bonaerense junto a agentes de la DDI de La Matanza.

La joven de 30 años se entregó en compañía de su abogado Guillermo Endi, quien dijo a la prensa: “Presumíamos que esto podía pasar. Siempre estuvo dentro de las posibilidades. Ella va a entregar todo. Es inocente”.

El tío de Ibáñez habría participado en el traslado de las víctimas hasta la vivienda donde fueron ejecutadas. Fue registrado por una cámara de seguridad arriba de una Volkswagen Fox blanca durante la noche del crimen.

Tras el hallazgo de los cadáveres, el sospechoso se fugó hacia Bolivia y se escondió en un hostal de la ciudad fronteriza de Villazón. Allí fue capturado días después por la policía local, en coordinación con fuerzas argentinas.

Con él estaba su sobrina, quien fue arrestada en las últimas horas. Se cree que la joven ofreció soporte logístico.

Los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) expusieron la estructura criminal que rodeaba a “Pequeño J”, un ciudadano peruano con antecedentes por narcotráfico.

De acuerdo con la investigación judicial, contaba con una red de colaboradores que lo ayudaron tanto en la perpetración del delito como en la expansión de su banda hacia territorio argentino.