Continúan las obras de recambio de cañería de la red colectora en barrio Santa Lucía

En la zona se trabaja en el reemplazo de 25 metros de cañería de PVC de 250 mm. Se trabaja con maquinaria pesada y a una profundidad de casi 6 metros. Los trabajos mejorarán notablemente el sistema cloacal de la zona.
Aguas del Norte informa que continúan los trabajos de infraestructura en el sector cercano al puente ubicado en la intersección de Av. Solis Pizarro y Canova, que da acceso al Barrio Santa Lucía.

Durante la jornada, el equipo de operarios se encuentra trabajando en la instalación de los últimos 3 metros de cañería de 250 mm de PVC. Hasta el momento, ya se han instalado más de 12 metros de cañería a casi 6 metros de profundidad.  Los trabajos en la colectora abarcan un total de 25 metros de red a ser reemplazados para mejorar el sistema de drenaje en la zona.

Se espera completar las tareas en la jornada de hoy para proceder con el tapado y posterior reposición de calzada. Desde la Empresa se recomienda tomar precauciones al transitar por la zona y respetar las indicaciones de señalización.

