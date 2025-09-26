Niños y adolescentes concentran cerca de la mitad de los casos de síndrome gripal en Salta
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 37, comprendida entre el 7 y el 13 de septiembre.
Virus respiratorios
En la última SE, en Salta se notificaron 547 casos de síndrome gripal, totalizando 20.108 positivos en lo que va del año. Los virus que circulan son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.
Los niños y adolescentes constituyen la franja etaria más afectada, con 9928 casos, lo que representa el 49,4 % del total, incluyendo desde recién nacidos hasta los 19 años de edad.
Le siguen los adultos de entre 35 y 64 años, con 4.877 casos, y los jóvenes de 20 a 34 años, con 3.583. Los adultos mayores de 65 años registran 989 casos. Actualmente se encuentran 731 en estudio.
Además, hasta la SE 37, se registraron siguientes infecciones respiratorias agudas:
Bronquiolitis en menores de 2 años: 150 casos – Acumulado: 8090
Neumonía: 141 casos – Acumulado: 7411
El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García comunicó que, entre las semanas epidemiológicas 1 y 37, hubo 4531 personas internadas con alguna de esta virosis, en diferentes hospitales, clínicas y centros de salud de la provincia.
Esta cifra representa el 12,7% del total de pacientes que han contraído alguna enfermedad respiratoria.
Los departamentos con mayor porcentaje de internación fueron Capital 49,1%; Orán 11%; San Martín 6,7%; General Güemes 6,2%; y Anta 4,9%.
En la última SE no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.
Enfermedades inmunoprevenibles
No se han notificado casos de coqueluche en el año.
Se registraron 2 casos de varicela. El acumulado anual es de 362.
Se han confirmado 3 casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 104 casos.
Se han notificado 2 casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 27 casos.
No hubo casos de sarampión.
Se ha registrado un caso de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 22 casos
No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
No se han notificado casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 28 casos.
No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos
No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.
No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos
No se notificaron casos de micosis profunda.
Hepatitis Virales
No se registraron casos en la SE 37. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.
De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.
Actualmente hay 2 en estudio y 38 fueron descartados.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 23.
Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 3 casos.
Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
Diarrea aguda: se registraron 1269 casos en la SE 37. El acumulado de casos es de 42.552
Enfermedades zoonóticas
Hubo un caso de araneismo. Acumulado: 10 casos
Se han notificado cuatro casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 337 casos.
Se han notificado 15 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 9 en Capital, 3 en San Martín, 1 en Metán y 2 en Rivadavia. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 617 casos.
Hubo un caso de ofidismo, de la especie Yarará. Acumulado: 59 casos
No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 5 casos
Se registraron 12 casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 87 casos
No se notificaron casos de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 31 casos.
No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos
No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso
No hubo casos de leptospirosis.
No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos
