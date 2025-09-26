El lunes se realizará una feria de Salud en la zona sureste de la Ciudad de Salta
Este lunes 29 de septiembre se llevará a cabo una feria de salud de 9 a 12, en la Plazoleta Independencia, ubicada en calle Independencia y esquina San Felipe y Santiago.
La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.
Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:
Controles médicos
Presión arterial y signos vitales
Realización de PAP
Vacunación
Consejería y Educación
Nutrición
Diabetes
Salud Mental y Adicciones
Salud Sexual y Reproductiva
Materno Infancia
Cómo Obtener el CUD (Certificado único de discapacidad)
Prevención
Hipertensión y Diabetes
Accidentes
Hábitos Saludables
Alimentación Sana
Actividad Física
Acción solidaria
Donación de Sangre
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación