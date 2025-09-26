Andrea Del Boca, Julio De Vido y el resto de los acusados fueron absueltos

Entre los imputados también había ex funcionarios del INCAA y de la Universidad Nacional de San Martín. Los fundamentos se conocerán el 25 de noviembre.

El Tribunal Oral Federal N° 7 absolvió este jueves a todos los acusados en la causa “Mamá Corazón”, entre ellos la actriz Andrea Del Boca y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Entre los procesados que tenía el expediente y que ahora fueron declarados inocentes también había ex funcionarios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El TOF N° 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, informó que los fundamentos del veredicto se conocerán el 25 de noviembre.

Más temprano el Tribunal dio lugar a las últimas palabras de los acusados. De Vido evitó hacer nuevas declaraciones, mientras que Del Boca, visiblemente compungida y al borde de las lágrimas, solo agradeció el buen trato de los magistrados durante el juicio. La artista se quebró luego, mientras leían el veredicto.

Quien aprovechó la oportunidad de pronunciarse fue Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM. “Me duele que esta causa, de una forma u otra, ensucia a una institución que ha hecho un gigantesco esfuerzo de crecer en los márgenes de la ciudad, en una zona muy castigada como es San Martín. En los 12 años que fui rector hemos transformado esa universidad”, dijo el académico.

La lista de absueltos por la Justicia Federal en esta causa continúa con los ex funcionarios Luis Vitullo, Alberto García, Nahuel Billoni Ahumada, María Lucrecia Cardoso y Liliana Mazure, estas últimas dos ex presidentas del INCAA. Y la completan Hugo Nielson y Maximiliano Schwerdtfeger, ambos empleados de la UNSAM.

En sus alegatos, la acusación definió el ilícito como un mecanismo de triangulación sin concurso ni compulsa de precios, mediante el cual la productora de Del Boca no sólo recibió millonarios fondos públicos, sino que además se quedó con la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero.

La Fiscalía pretendía una restitución solidaria de 3.126.000 dólares entre todos los acusados. Había pedido, además, tres años y medio de cárcel para Del Boca y cuatro años y medio para De Vido.

Sin embargo, los jueces no encontraron pruebas para sustentar el pedido de la acusación y decidieron absolver a todos los acusados.