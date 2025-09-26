Habrá vacunación masiva para conmemorar el Día Mundial contra la Rabia
En el marco del Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad realizará una campaña masiva de vacunación antirrábica, en forma simultánea, en diferentes zonas de la ciudad.
Las tareas estarán a cargo de la Dirección General de Vacunación y Coordinación de Evento Animal pertenecientes a la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis, y se desarrollarán el lunes 29 de septiembre de 9:30 a 12:30 hs en los siguientes lugares:
ZONA NORTE
B⁰ CASTAÑARES
Plaza (Batalla de Castañares)
Avda. Pedro Rafael Anduaga, entre Jaime Durand y Dr. H. Canepa
B⁰ MIGUEL ORTIZ
Plaza (Juramento esq. Francisco de Aguirre)
ZONA SUR
B⁰ BANCARIO
Parque Sur – (Avda. Ex Combatientes de Malvinas)
ZONA OESTE ALTA
B⁰ ISLAS MALVINAS
Plaza (Avda. San Martín N° 2.800)
B⁰ SAN SILVESTRE
Plaza (Avda. San Martín esq. Islas Gran Malvinas)
B⁰ PALERMO 1
SUM – Móvil de Castración (Hipódromo de la Plata esq. Manantial)
ZONA OESTE BAJA
B⁰ SAN JOSE
Plaza 1° de Mayo (diag. 9 de Julio esq. Mariano Moreno)
ZONA ESTE
B⁰ AUTODROMO
Centro Vecinal (O. Caballen N°550 esq. Avda. El Autódromo y R. Rizatti)
B⁰ LAS COLINAS
Centro Vecinal / Plaza
ZONA SUDESTE
B⁰ SOLIDARIDAD
C.I.C – (Manzana 441 B Lote único Etapa 3)
B⁰ GAUCHITO GIL
C.I.C (Avda. Discípulo esq. Fortín las juntas)
ZONA CENTRO
HOSPITAL ANIMAL
Lavalle N° 542
B⁰ CAMPO CASEROS
Plaza (Alvarado esq. Ayacucho)
B⁰ CEFERINO
Plaza (Córdoba y Juan Carlos Dávalos)
El objetivo principal de la campaña antirrábica es proteger la salud y el bienestar de los vecinos de Salta mediante la prevención y control de la rabia en animales domésticos.
También se trabajará en:
Educación y conciencia, informando a los vecinos sobre la importancia de la vacunación antirrábica, los riesgos de la enfermedad y las medidas de prevención
Control de la población animal, promoviendo la esterilización y castración de animales para reducir la población de perros y gatos callejeros y prevenir la propagación de la rabia