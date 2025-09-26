Habrá vacunación masiva para conmemorar el Día Mundial contra la Rabia

La Municipalidad realizará una campaña especial el lunes 29 en diversos puntos de la ciudad. El objetivo es generar conciencia ciudadana, tenencia responsable de animales y proteger de la enfermedad a gatos y perros que a su vez pueden contagiar a los seres humanos.

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad realizará una campaña masiva de vacunación antirrábica, en forma simultánea, en diferentes zonas de la ciudad.

Las tareas estarán a cargo de la Dirección General de Vacunación y Coordinación de Evento Animal pertenecientes a la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis, y se desarrollarán el lunes 29 de septiembre de 9:30 a 12:30 hs en los siguientes lugares:

ZONA NORTE

B⁰ CASTAÑARES

Plaza (Batalla de Castañares)

Avda. Pedro Rafael Anduaga, entre Jaime Durand y Dr. H. Canepa

B⁰ MIGUEL ORTIZ

Plaza (Juramento esq. Francisco de Aguirre)

ZONA SUR

B⁰ BANCARIO

Parque Sur – (Avda. Ex Combatientes de Malvinas)

ZONA OESTE ALTA

B⁰ ISLAS MALVINAS

Plaza (Avda. San Martín N° 2.800)

B⁰ SAN SILVESTRE

Plaza (Avda. San Martín esq. Islas Gran Malvinas)

B⁰ PALERMO 1

SUM – Móvil de Castración (Hipódromo de la Plata esq. Manantial)

ZONA OESTE BAJA

B⁰ SAN JOSE

Plaza 1° de Mayo (diag. 9 de Julio esq. Mariano Moreno)

ZONA ESTE

B⁰ AUTODROMO

Centro Vecinal (O. Caballen N°550 esq. Avda. El Autódromo y R. Rizatti)

B⁰ LAS COLINAS

Centro Vecinal / Plaza

ZONA SUDESTE

B⁰ SOLIDARIDAD

C.I.C – (Manzana 441 B Lote único Etapa 3)

B⁰ GAUCHITO GIL

C.I.C (Avda. Discípulo esq. Fortín las juntas)

ZONA CENTRO

HOSPITAL ANIMAL

Lavalle N° 542

B⁰ CAMPO CASEROS

Plaza (Alvarado esq. Ayacucho)

B⁰ CEFERINO

Plaza (Córdoba y Juan Carlos Dávalos)

El objetivo principal de la campaña antirrábica es proteger la salud y el bienestar de los vecinos de Salta mediante la prevención y control de la rabia en animales domésticos.

También se trabajará en:

Educación y conciencia, informando a los vecinos sobre la importancia de la vacunación antirrábica, los riesgos de la enfermedad y las medidas de prevención

Control de la población animal, promoviendo la esterilización y castración de animales para reducir la población de perros y gatos callejeros y prevenir la propagación de la rabia