La Municipalidad realiza mejoras en la plazoleta Dr. Héctor Cámpora

Los trabajos consisten en el recambio y reconstrucción de las veredas, de las caminerías, los bancos y la renovación de la parquización del espacio público ubicado en la intersección de la Av. Jujuy y calle Esteco.

La Municipalidad se encuentra trabajando en la recuperación de la plazoleta Dr. Héctor Cámpora, ubicada en la intersección de la avenida Jujuy y la calle Esteco.

Las tareas consisten en el recambio y reconstrucción de las veredas, de las caminerías, los bancos y la renovación de la parquización; como así también en la instalación o refacciones de bancos y cestos papeleros.

El lugar se encontraba en malas condiciones debido al mal uso o al vandalismo, por lo que su intervención era fundamental para iniciar el proceso de recuperación de este espacio público.

Una vez finalizadas las obras, los vecinos de la zona podrán hacer un uso seguro del mismo, particularmente como lugar de descanso o recreación.



