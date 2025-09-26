Triple femicidio: Dos de los detenidos fueron imputados por homicidio agravado por violencia de género

La Fiscalía de La Matanza detalló que las otras dos personas que se negaron a declarar este jueves fueron acusadas de encubrimiento. El juez Fernando Pinos Guevara avaló que todos sigan detenidos.

Dos de los cuatro detenidos que este jueves se negaron a declarar por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela fueron imputados por homicidio agravado por violencia de género, mientras que las otras dos personas fueron acusadas de encubrimiento. El juez Fernando Pinos Guevara resolvió que todos sigan detenidos con prisión preventiva.

La imputación de la Fiscalía de La Matanza avisa que en dos casos fueron acusados de "homicidio calificado por ser cometido en concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión de un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

En tanto, los otros dos detenidos, que limpiaban la escena del crimen, fueron acusados de "encubrimiento agravado por resultar el hecho precedente especialmente grave".

Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva estuvieron este jueves frente al fiscal Gastón Dupláa, pero se negaron a declarar.