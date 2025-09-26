En el CIC de Bicentenario vecinos eligieron a la reina de la 3ra edad

La nueva soberana es Cristina Cardozo de barrio Alto La Viña. Se coronó por su simpatía y por su gran compromiso social con la comunidad. Participaron 30 mujeres de la zona oeste.
Para celebrar la primavera, la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad realizó en el CIC del Bicentenario la “Elección de la Reina Mayor”.

El evento reunió a más de 30 vecinas de la zona oeste que se sumaron al encuentro. Entre el público presente se destacaban los hijos y nietos de las concursantes. 

Cristina Cardozo de barrio Alto La Viña, fue coronada como la “Reina Mayor”. El jurado destacó su simpatía y su gran compromiso social con la comunidad, además de ser una vecina que asiste sin falta a los diferentes talleres que brinda el CIC.

“Con los días más cálidos y largos se reinicia el ciclo de la vida; por eso, la primavera trae el deseo de renovarse, es el espíritu de la estación”, dijo la nueva soberana agradeciendo a todos por la votación.

Jaquelina Tejerina, responsable del CIC de Bicentenario, extendió la invitación a todos los vecinos a participar de las diferentes actividades en el dispositivo municipal.

Los interesados deberán asistir al CIC ubicado en Av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas, o bien comunicarse al 387 226 6138.

 

