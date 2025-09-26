Salta recibió el primer vuelo directo desde Panamá con un Fam Press internacional

Operadores turísticos, prensa e influencers de Centroamérica recorrieron la provincia para conocer y difundir su oferta turística y comercial, destacando a Salta como un destino estratégico en la región.

Con la llegada del primer vuelo directo entre Panamá y Salta, la provincia refuerza su posición como un destino estratégico para el turismo latinoamericano y un polo de desarrollo económico en el norte argentino.

Operadores turísticos, prensa e influencers de Panamá, Colombia, México, Guatemala y Costa Rica participaron de un Fam Press organizado por INPROTUR Salta para conocer la oferta turística y comercial de la región.

Los visitantes recorrieron los principales atractivos turísticos de la ciudad y de la provincia, valorando la diversidad de paisajes, la cultura local, la gastronomía y la calidez de la gente. Destacaron la importancia de una conexión directa entre Centroamérica y el norte argentino, que potencia tanto el turismo receptivo como las oportunidades comerciales.

Marcelo, desde Panamá, resaltó la belleza de Salta y las oportunidades que esta conexión ofrece manifestando que “esperamos que se abran muchas oportunidades, permitiendo a los viajeros quedarse en su país y disfrutar de sus atractivos antes de continuar hacia otros destinos en el Caribe”.

Por su parte Milena López, presentadora de televisión colombiana, destacó que “lo que más sorprendida me tiene es el arraigo de las culturas argentinas, la música, la comida, el vestuario; todo eso enriquece muchísimo al lugar como destino”.

En tanto, Julián, influencer de viajes de Costa Rica, expresó que “es una locura Salta, la prolijidad, la tranquilidad. Dormí ayer en San Lorenzo muy relajado con sonidos de animales y la naturaleza. Realmente un lugar espectacular”.

Con esta nueva conexión, Salta fortalece su rol estratégico como centro de conectividad en el norte argentino, facilitando el acceso a más de 85 destinos en 32 países, incluidos 16 en Estados Unidos, sin pasar por Buenos Aires. Además, ofrece oportunidades para la exportación de productos locales y para la promoción de la provincia a nivel internacional.



Ruta aérea Salta – Panamá

La nueva ruta tendrá tres frecuencias semanales. Los vuelos partirán desde Ciudad de Panamá los días martes, jueves y domingos a las 15:14 (hora local), arribando a Salta a las 00:24 (hora local). El regreso será los lunes, miércoles y viernes a las 02:01, con llegada a Panamá a las 05:30. Copa Airlines opera estos vuelos con aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 16 pasajeros en clase ejecutiva y 150 en cabina principal.

