Hasta la fecha se llevan recolectadas más de 1200 toneladas de neumáticos en desuso

En la jornada de ayer, se llevó a cabo la 17° edición del Neumatón. Tuvo lugar en el Centro Cívico municipal, con buena respuesta por parte de la comunidad. El objetivo es prevenir que cubiertas fuera de uso sean arrojadas en la vía pública y generar conciencia ambiental.

Como estaba previsto, ayer se desarrolló la 17° edición del Neumatón en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), Av. Paraguay 1240. Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.

José Piú, director general de Desarrollo Sostenible, manifestó que “seguimos teniendo muy buena respuesta de la comunidad en general que decide participar de esta campaña que tiene como objetivo prevenir que las cubiertas en desuso sean arrojadas a la vía pública”.

“Hasta la fecha llevamos acopiadas alrededor de 1200 toneladas de neumáticos fuera de uso, lo que quiere decir que cada vez hay menos cubiertas en baldíos, microbasurales, canales pluviales o en galpones”.

Alejandro Cardozo, vecino del barrio Costa Azul, entregó sus neumáticos fuera de uso y contó que “en el camino al Centro Cívico Municipal observé que en una esquina había varias cubiertas que habían sido arrojadas de manera inapropiada, así que decidí cargar dos de ellas y dar aviso a la Municipalidad para que vayan al lugar y retiren las demás”, y agregó que “es muy importante que se haga esta campaña, pero más aún que la gente cuide la limpieza de la ciudad y no arroje la basura o los residuos en la vía pública”.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.