Mini Atletismo: el sábado se llevará a cabo un nuevo encuentro

Con el objetivo de brindarle la posibilidad a los salteños de hacer actividades saludables, la Municipalidad continúa realizando diferentes encuentros para fomentar el deporte.

En esta oportunidad, la Agencia Salta Deportes organiza un nuevo Encuentro de Mini Atletismo, que se llevará a cabo el sábado 27, a partir de las 9, en la Pista del Legado Güemes, en Entre Ríos 1550.

Es libre y gratuito y está destinado a niños de 6 a 12 años. Los chicos podrán correr, saltar y competir en diferentes juegos. Para participar solo hay que acercarse al lugar.

Se espera una gran convocatoria, entre participantes y familiares para pasar una mañana a puro deporte.

Cabe destacar que la Agencia cuenta con distintas escuelas de atletismo en diferentes zonas de la ciudad.

El objetivo es continuar fomentando el deporte y lograr atraer a la mayor cantidad de chicos, buscando mejorar la salud física de los salteños y alejarlos de los malos hábitos.