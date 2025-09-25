El sábado llega el gran “Festival Equinoccio” a la Casona de Castañares
La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad, junto a la Escuela de Yoga Shanty y la Feria Holística Luna Llena y Mancias, invita a la comunidad a participar del Festival Equinoccio, una jornada destinada a celebrar y promover prácticas de bienestar, conciencia y conexión con lo natural.
La propuesta se realizará el sábado 27 de septiembre, de 9 a 21 horas, en la Casona de Castañares (Av. Houssay). La entrada será libre y gratuita.
El festival reunirá a profesionales, terapeutas, talleristas y emprendedores vinculados al cuidado integral del ser humano, ofreciendo un espacio de encuentro y aprendizaje para toda la familia. Durante la jornada, habrá clases abiertas de yoga, baños de Gong, tapping, charlas, espectáculos de danza, una feria de emprendedores locales, shows, sorteos y diversas actividades.
Al respecto, Ariana Benavidez, coordinadora de la Agencia de Cultura Activa, destacó: “Se viene el Festival Equinoccio, un evento enorme y muy atractivo, en la Casona de Castañares de 9 a 21 horas. Es un espacio ideal para disfrutar de un tiempo de bienestar y relax; está lindo para ir con el mate, sentarse y compartir”.
Por su parte, Eduardo, de la Escuela de Reiki del Centro Manantial, señaló: “Durante toda la jornada estaremos ofreciendo el servicio de Reiki, junto a los alumnos de la escuela. Participaremos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche con camillas disponibles para quienes deseen vivenciar esta experiencia”.
Desde la organización, Paola, de la Escuela Shanty explicó: “Convocamos a diferentes profesionales de la salud, profesores de yoga y terapeutas holísticos. Será una jornada extensa, con yoga para adultos mayores, yoga para niños, reiki, charlas y prácticas. También habrá food trucks, ceremonia de fuego y propuestas para disfrutar en familia y con amigos. Es un evento gratuito y abierto a todo público”.
En tanto, Viviana, licenciada en Kinesiología, profesora de yoga y de danzas de la India, subrayó: “Lo valioso de este festival es que se integran la salud y lo holístico. Vamos a hablar de la relación entre la kinesiología y el yoga, y también participarán especialistas que abordarán cómo estas prácticas impactan en la salud física y emocional. Además, ofreceré clases y espectáculos de danzas de la India durante la mañana y la tarde. Es una oportunidad excelente, libre y gratuita, para que toda la gente pueda acercarse en familia”.
Conoce el cronograma completo:
9:00 Apertura y bienvenida.
9:30 Yoga Terapia, Yoga en silla para trastornos de columna dirigido a adultos mayores y público en general
10:30 “El poder en tus dedos”, Tapping para la ansiedad. Valeria DeL Castillo
11:00 Disertación sobre los principios de las Constelaciones. Ejercicios de dinámicas sistémicas. Verónica Roldan
12:00 Espectáculo de Danzas de la India Ballet Annur Raga
SORTEOS
14:00 Yoga para niños, dirigido a niños de todas las edades
14:30 Yoga Artístico. Escuela Shanty
15:00 Biodanza Verónica Toledo
15:30 “Cómo obtener mejores relaciones, negocios y salud a través del yoga, elevando la consciencia” Charlie Sarmiento
16:00 Ashtanga Yoga Daniela Dal Borgo
16:30 Baño de Gong en el salón de adentro. Edu Iqbal Singh y Darío Jung. Puede durar el tiempo que lo requieran
16:30 En simultáneo Mantras, Paula Zenzano y Laura Yasodha
17:00 Espectáculo Danzas de la India Ballet Surya Namaste
17:15 Hatha Yoga. Cintia Luque
17:45 Clase de Danza de la India Surya Namaste y Baile
18: 00 Chikung para liberar tensiones y conectar con el cuerpo energético. Emiliano García Caffarena
18:30 Tantra dirigido a todo público
19:00 Ceremonia Homa. Morro
19:00 Espectáculo Folklore y algo más
20:00 Espectáculos Musicales Luvalimon
21:00 Espectáculo Musical Matilde Paul Cierre
DISERTACIONES
15:00 Beneficios del Yoga para la columna vertebral”. Lic. Natalia Rodríguez
16:00-Master Class sobre la teoría del simbolismo, el mundo onírico, abordaje Junguiano.Centro Evolutivo MÍSTICAMI.
16:45 “Consciencia y salud en cada latido» Dra. Lumila Lezcano cardióloga
17:30 “Medicina Ayurveda en casa”. Paula Zenzano
18:00 “Las llamas gemelas y el proceso de despertar de la consciencia”. Lic Valeria del Castillo
18:30 “Yoga y Kinesiología, impacto y beneficios en la salud física y emocional”. Lic. Viviana Gutierrez
18:00 Sanación Crística. Ambika