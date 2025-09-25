Paso histórico para la Provincia: Sáenz anunció la creación del Fondo de Garantías Salta

El gobernador Gustavo Sáenz anunció durante el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para PYMES realizado en Bariloche, la creación del Fondo de Garantías de Salta: FOGASAL, un paso histórico para la provincia. Adelantó que el proyecto de ley correspondiente se enviará a la Legislatura de Salta la próxima semana.

El marco del anuncio fue el panel "El rol de las garantías en el desarrollo de las economías regionales", donde el Gobernador de Salta disertó, compartiendo el espacio con sus pares de Río Negro Alberto Weretilneck, anfitrión del evento; de San Juan Marcelo Orrego, Misiones Hugo Passalacqua, La Pampa Sergio Ziolotto, de Jujuy Carlos Sadir y la vicegobernadora de La Rioja Teresita Madero. El panel fue moderado por el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Ignacio Lamothe.

Allí, el mandatario destacó la importancia estratégica de los fondos de garantía para el crecimiento de las economías. Afirmó que, si bien el acceso al crédito es un motor fundamental, muchas veces su acceso para las Pymes se hace complicado.