Se presentó el Biatlón Chorita Pérez

En la localidad de El Bordo se desarrollará la 25° edición del Biatlón “Chorita Pérez", una competencia que combina ciclismo y pedestrismo. La concentración y entrega de números será el mismo domingo 12 de octubre, de 8 a 8:45 horas, en la Plaza de la Agricultura para largar la competencia a las 9.

El secretario de Deportes de la Provincia, Ignacio García Bes junto a los organizadores Sandra Pérez y Rodolfo Sosa presentaron el Biatlón “Chorita Pérez “y en esta ocasión García Bes remarcó que la competencia es una oportunidad de encuentro para toda la comunidad deportiva. Invitamos a todos los corredores y ciclistas a sumarse a este desafío que cada año crece y nos llena de orgullo”.

