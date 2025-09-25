El Registro Civil se reunió con autoridades de OCASA

La responsable del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, se reunió con autoridades de la empresa adjudicataria del servicio de entrega de DNI, en este caso OCASA, quienes explicaron la modalidad de distribución de los ejemplares tanto en Capital como en el interior.

Desde el Registro Civil, los funcionarios solicitaron establecer una metodología precisa para la entrega de los ejemplares en todo el territorio provincial. Ubiergo explicó que en muchas localidades del interior no existen direcciones postales, lo que provoca que los documentos sean devueltos al RENAPER y luego recién remitidos a la oficina central del Registro Civil, generando demoras en los plazos de entrega.

Por su parte, OCASA informó que los tiempos de distribución se encuentran dentro de los plazos estipulados y que se busca mantener este ritmo incluso en zonas sin dirección postal. Se acordó unificar los plazos de entrega de los DNI y realizar un control sobre la cantidad de visitas que efectúa el personal postal para evitar la devolución de ejemplares a la sede central del Registro Civil.

En el interior, la situación resulta más compleja, por lo que será necesaria una comunicación más fluida. En muchos operativos realizados en lugares sin dirección postal, el domicilio de entrega corresponde al ingresado por el equipo tomador del trámite, que en numerosos casos coincide con el de la sede central. Para estos casos, el organismo civil informará previamente a OCASA los lugares de los operativos y, una vez recibidos los ejemplares, se los clasificará y remitirá al Registro para su posterior entrega.

El objetivo primordial es que cada ciudadano pueda recibir su ejemplar en su domicilio.

Participaron de la reunión, por parte de OCASA: Juan Pablo Dalla Cia, gerente de Relaciones Institucionales; Catalina Boero, manager comercial; Pablo Jeraldo, jefe de Distribución; y Mario Werner, gerente regional de Operaciones. Por parte del Registro Civil estuvieron presentes Federico Marongiu, coordinador operativo, y Miguel Camponovo, director de Recursos Humanos.

