Triple femicidio: El asesinato fue transmitido por redes sociales

El femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela; fue transmitido a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas.

Además de relatar detalles del triple femicidio, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el asesinato fue transmitido en vivo a través de una red social. El video estuvo destinado a un grupo cerrado y por ende, cerca de 45 personas presenciaron en tiempo real el crimen, que fue presentado como un acto de advertencia.

En diálogo con Todo Noticias, Alonso afirmó que el femicidio fue transmitido a través de Instagram. “Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: “Esto le pasa al que me roba droga”“.

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, indicó el ministro, quien remarcó que “fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.

Al ser consultado sobre cómo obtuvieron el dato de la transmisión de los femicidios, el ministro de Seguridad bonaerense reveló que el dato habría sido confesado por uno de los cuatro detenidos. Se tratan de Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, que fueron acusados del delito de homicidio agravado.

Sin embargo, Alonso remarcó que todavía estarían en la búsqueda de los involucrados. “Vamos a escalar para llegar al autor intelectual y otros autores materiales”, apuntó al indicar que también buscarían a la persona que se habría ganado la confianza de las víctimas y las habría llevado hasta la casa de Florencio Varela.