Potencia Salta 2025 dejó un impacto económico de $1.200 millones de pesos

La feria más grande del norte argentino reunió a 1.100 emprendedores en el Centro de Convenciones durante tres jornadas históricas que confirmaron a Potencia como la vidriera del desarrollo local.

Una nueva edición de Potencia Salta se llevó adelante los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, consolidándose como el punto de encuentro más importante para el ecosistema emprendedor de la región.

Con un impacto económico estimado en $1.200.000.000, Potencia Salta 2025 reafirmó su rol como motor de oportunidades, generando empleo, consumo y redes de colaboración entre emprendedores de toda la provincia.

De los 3.147 preinscriptos, finalmente participaron 1.100 emprendedores, entre ellos 400 provenientes del interior de la provincia, representando a 30 municipios, y 120 gastronómicos que acompañaron con propuestas innovadoras. Además, se sumaron 31 empresas locales que apostaron a esta gran vidriera.

El dato distintivo de esta edición fue la amplia participación femenina, alcanzando un 60% frente al 40% de varones. Las encuestas posteriores reflejaron un alto nivel de satisfacción: el 75% consideró que Potencia superó sus expectativas, el 89% logró vínculos de postventa y el 98% manifestó su interés en volver a participar.

Asimismo, el 48% de los emprendedores se incorporó por primera vez, mientras que el 75% percibió sorpresa y entusiasmo en los clientes. En cuanto a la experiencia digital, el 89% sumó seguidores a sus redes sociales y el 94% le compró a otro emprendedor dentro de la feria.

La organización también recibió un fuerte respaldo ya que el 85% destacó la logística del evento, el 75% la comunicación, y el 90% la limpieza y el orden del predio.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación