Hoy se realizarán operativos de identificación en los barrios Siglo XXI, Gauchito Gil y Bicentenario

A partir de hoy, las actividades comenzarán a las 9 y los interesados podrán realizar trámites de DNI, actualizaciones, nuevos ejemplares, cambios de domicilio y pasaportes.

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que desde hoy se desarrollarán operativos de identificación en distintos barrios de la Capital, como Siglo XXI, Gauchito Gil y Bicentenario.

En el barrio Siglo XXI el operativo se realizará este jueves 25 y mañana viernes 26 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en Mza. 3601 Lote 19. Paralelamente, en el Centro Integrador Comunitario del barrio Gauchito Gil, situado en Avenida Discépolo y Fortín Las Juntas, también se llevará a cabo un operativo de identificación.

El sábado 27 de septiembre las actividades continuarán en el NIDO del barrio Bicentenario, ubicado en la intersección de las calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

Por su parte, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, recordó que ya se concretó un operativo de identificación en el barrio San Francisco Solano y adelantó que los operativos continuarán desde este jueves hasta el sábado. Asimismo, resaltó la importancia de mantener los DNI actualizados para la vida cotidiana y para acceder a los beneficios de la seguridad social.

En todos los casos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles. Los interesados podrán realizar trámites de DNI, nuevos ejemplares, actualizaciones de mayor y menor, cambios de domicilio y pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación



