Hasta mañana se podrá acceder a controles gratuitos de lunares en plaza Belgrano

La atención se realiza por orden de llegada, de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20. Los profesionales efectúan los chequeos en el marco de la campaña “Salvá Tu Piel”. La acción es un trabajo coordinado entre el municipio y la empresa La Roche-Posay.

En el marco de la campaña de concientización y prevención del cáncer “Salvá Tu Piel”, la Municipalidad de Salta y la empresa La Roche-Posay realizan chequeos gratuitos de lunares.

La atención se lleva a cabo en la plaza Belgrano. Es por orden de llegada, hasta mañana de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20.

Sobre calle Balcarce se encuentra un camión con tres consultorios, donde médicos especialistas atienden a la gente.

Desde la Municipalidad buscan que las personas se controlen la piel, teniendo en cuenta que es de suma importante para la salud.

Se trata de la edición número 13 de esta campaña federal que recorre 16 provincias y más de 79 localidades. En oportunidades anteriores, la iniciativa contó con gran respuesta de los salteños.

Salvá Tu Piel cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación.