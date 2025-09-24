Frutas y verduras con precios más bajos en el Mercado San Miguel y su anexo

Los puesteros informaron reducciones en el valor de distintos productos frescos, que se mantendrán durante la semana, en ambos edificios. La actualización favorece a vecinos que realizan sus compras en los predios del microcentro.

Como ya nos tiene acostumbrados, el Ente Descentralizado del mercado San Miguel acerca productos de primera calidad y a precios accesibles a los vecinos que realizan sus compras en el microcentro salteño.

Esta semana, quienes elijan abastecer sus hogares en el predio principal del mercado, ubicado en Av. San Martín 782 o en su anexo, de pasaje Miramar 433 podrán acceder a frutas y verduras a precios más bajos, favoreciendo la economía familiar.

Puesteros destacan la baja en papas, cebollas, algunos zapallos; como así también en diferentes frutas que se despiden porque terminan su temporada, como la bergamota y la papaya.

Los valores relevados son los siguientes:

FRUTAS:

Pomelos 4 unidades por $1.000

Frutillas $3.000 el kilo.

Manzana roja $2.000 el kilo y $3.000 el kilo.

Manzana verde $2.000 el kilo.

Mandarina bergamota $2.000 el kilo.

Naranja $2.000 el kilo.

Tanjarina 4 x $1.000

Bananas $2.000 la docena y $3.000 la docena.

Mango $4.000 el kilo.

Carambola (importada) $10.000 el kilo.

Limones $2.000 la docena.

Sandía $1.500 el kilo.

Ananá $5.000 la unidad.

Ananá por Mitad $3.000.

Kiwi $8.000 el kilo.

Melón $2.000, $3.000 y $4.000 el kilo.

Papaya $3.000 el kilo.

Arándanos $2.500 la caja chica.

Palta $6.000 el kilo

VERDURAS Y HORTALIZAS:

Papas 2 kilos $1.000

Cebolla 1,5 Kilo $1.000

Lechuga $1.000 la unidad y 2 x $1.000

Repollo $2.000 la unidad.

Brócoli $2.000 la unidad.

Puerro $500 la unidad.

Espinaca$1.500 el atado.

Rabanito $1.500 el atado.

Cebolla de verdeo $1.500 el atado.

Remolacha $2.000 el paquete.

Apio, la cuarta $500.

Choclos $1.000 cada uno.

Zapallo amarillo $1.500.

Coreanitos $1.000 el kilo.

Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo.

Zapallitos $1.000 el kilo.

Zuquini $2.000 el kilo.

Batata $1.500 el kilo.

Tomate Cherry $3.000 el kilo.

Arvejas $3.000 el kilo.

Chauchas $4.000 el kilo.

Zanahoria $1.000 el kilo.

Berenjena $1.500 el kilo.

Pimiento verde $4.000.

Pimiento rojo $4.000.

Tomate grande $1.500 el kilo.

Tomate chico $1.000 el kilo y medio.

Pepino $1.500 el kilo.

Papines $2.000 el kilo.

Alcachofas 3 x $5.000.