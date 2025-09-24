Frutas y verduras con precios más bajos en el Mercado San Miguel y su anexo
Como ya nos tiene acostumbrados, el Ente Descentralizado del mercado San Miguel acerca productos de primera calidad y a precios accesibles a los vecinos que realizan sus compras en el microcentro salteño.
Esta semana, quienes elijan abastecer sus hogares en el predio principal del mercado, ubicado en Av. San Martín 782 o en su anexo, de pasaje Miramar 433 podrán acceder a frutas y verduras a precios más bajos, favoreciendo la economía familiar.
Puesteros destacan la baja en papas, cebollas, algunos zapallos; como así también en diferentes frutas que se despiden porque terminan su temporada, como la bergamota y la papaya.
Los valores relevados son los siguientes:
FRUTAS:
Pomelos 4 unidades por $1.000
Frutillas $3.000 el kilo.
Manzana roja $2.000 el kilo y $3.000 el kilo.
Manzana verde $2.000 el kilo.
Mandarina bergamota $2.000 el kilo.
Naranja $2.000 el kilo.
Tanjarina 4 x $1.000
Bananas $2.000 la docena y $3.000 la docena.
Mango $4.000 el kilo.
Carambola (importada) $10.000 el kilo.
Limones $2.000 la docena.
Sandía $1.500 el kilo.
Ananá $5.000 la unidad.
Ananá por Mitad $3.000.
Kiwi $8.000 el kilo.
Melón $2.000, $3.000 y $4.000 el kilo.
Papaya $3.000 el kilo.
Arándanos $2.500 la caja chica.
Palta $6.000 el kilo
VERDURAS Y HORTALIZAS:
Papas 2 kilos $1.000
Cebolla 1,5 Kilo $1.000
Lechuga $1.000 la unidad y 2 x $1.000
Repollo $2.000 la unidad.
Brócoli $2.000 la unidad.
Puerro $500 la unidad.
Espinaca$1.500 el atado.
Rabanito $1.500 el atado.
Cebolla de verdeo $1.500 el atado.
Remolacha $2.000 el paquete.
Apio, la cuarta $500.
Choclos $1.000 cada uno.
Zapallo amarillo $1.500.
Coreanitos $1.000 el kilo.
Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo.
Zapallitos $1.000 el kilo.
Zuquini $2.000 el kilo.
Batata $1.500 el kilo.
Tomate Cherry $3.000 el kilo.
Arvejas $3.000 el kilo.
Chauchas $4.000 el kilo.
Zanahoria $1.000 el kilo.
Berenjena $1.500 el kilo.
Pimiento verde $4.000.
Pimiento rojo $4.000.
Tomate grande $1.500 el kilo.
Tomate chico $1.000 el kilo y medio.
Pepino $1.500 el kilo.
Papines $2.000 el kilo.
Alcachofas 3 x $5.000.