Diputados citará a Karina Milei por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

El plenario de comisiones dio dictamen y la solicitud llegará al recinto en los primeros días de octubre, mientras avanza la pulseada por la reforma de los DNU. También piden interpelar al ministro de Salud, Mario Lugones.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud Pública, encabezado por los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Pablo Yedlin (UxP), aprobó los pedidos de interpelación a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Mario Lugones, titular de la cartera de Salud, por las denuncias de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Se unificaron los proyectos de los diputados Sabrina Selva (UxP), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Christian Castillo (Frente de Izquierda). “A partir de los audios del entonces titular de dicho organismo, en relación con el Dr. Diego Spagnuolo, de ANDIS, surgen como presuntos implicados funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo Nacional, en particular la secretaría general de la Presidencia Karina Milei. Se hace imperiosa la necesidad de que tanto ella como los demás funcionarios implicados asistan a una interpelación ante esta Cámara”, planteó en su iniciativa Sabrina Selva.

“Nos volvemos a encontrar con otro escándalo con los recursos destinados al área de discapacidad”, advirtió Margarita Stolbizer (Encuentro Federal). También acompañaron los pedidos de interpelación la radical Natalia Sarapura y Marcela Pagano (bloque Coherencia): “Tenemos que sostener la independencia del Congreso. Acompañamos la citación de la secretaria de la Presidencia (Karina Milei) y de cualquier funcionario”.

Los dictámenes llegarán al recinto en una próxima sesión que se está planificando para la primera semana de octubre.